рф ввела на ВОТ "свободную экономическую зону", резидентами которой объявлены "отжатые" оккупантами украинские предприятия

российский режим пытается преодолеть кризис на оккупированных территориях Украины, которые после разрушения стали глубоко дотационными; рф вводит так называемую "свободную экономическую зону", резидентами которой становятся предприятия, приближенные к оккупационным администрациям. Об этом пишет Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

рф вводит на ВОТ так называемую "свободную экономическую зону", резидентами которой становятся предприятия, которые были национализированы или "отжаты" у Украины - пишет Центр сопротивления в Telegram.

Среди основных причин решения о создании "свободной экономической зоны", по данным Центра сопротивления, следующие обстоятельства:

Значительная часть экономически активного населения покинула ВОТ;

многие инфраструктурные объекты уничтожены захватчиками;

коллаборационистам не хватает мощностей бизнеса, чтобы наполнять бюджет.

Сейчас оккупированные территории стали глубоко дотационными, чтобы "преодолеть" кризис кремль вводит на ВОТ так называемую "свободную экономическую зону", резидентами которой "зон" становятся предприятия, приближенные к оккупационным администрациям, объясняет Центра сопротивления.

Между тем цены на продукты и товары первой необходимости на временно оккупированных территориях неуклонно растут. И никакое регулирование, к которому прибегают оккупанты, не помогает - информирует Центр Национального Сопротивления.

Напомним,

Процесс принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях Украины вызывает сопротивление среди населения, несмотря на усилия российской пропаганды.

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