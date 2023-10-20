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рф ночью ударила по Харьковщине ракетами С-300: в МВД показали последствия

Киев • УНН

 • 234611 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Вражеские войска ночью обстреляли ракетами С-300 поселки Купянск-Узловой и Кучеровка Харьковской области, ранен один человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает УНН.

рф ночью ударила по Харьковщине ракетами С-300: в МВД показали последствия

Цитата

"Ночью россияне ракетами С-300 обстреляли поселок Купянск-Узловой. Повреждены 4 частных дома и 5 торговых киосков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утром оккупанты нанесли удар по селу Кучеровка. Пострадал мужчина 1984 года рождения. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями пострадавшего доставили в больницу.

Напомним

19 октября российские военные из артиллерии обстреляли Волчанск Харьковской области, в результате чего возник пожар. Ранения получили два человека.

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