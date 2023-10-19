росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині: виникла пожежа, двоє людей поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. російські військові з артилерії обстріляли Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого виникла пожежа. Поранення отримали двоє людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора та головне управління ДСНС України у Харківській області.
Деталі
Зазначається, що 19 жовтня близько 12:00 російські військові з артилерії обстріляли приватний сектор Вовчанська.
Виникла пожежа, яка охопила площу 350 кв.м. Горів гараж, 2 господарчі будівлі та автомобіль.
За попередніми даними поранень дістали 2 людей.
До ліквідації загоряння було залучено дві пожежні автоцистерни та 9 вогнеборців. О 15:00 рятувальникам вдалось загасили вогонь.
Доповнення
Також під ворожими обстрілами сьогодні були с. Підлиман та с. Піски-Радьківські Борівської СТГ Ізюмського району. За попередніми даними, удари були завдані з РСЗВ «Смерч». Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.
Доповнення
Минулої доби російські війська влучили по Харкову, попередньо, ракетою «Іскандер», поранену жінку госпіталізували. Крім того, окупанти обстрілювали населені пункти трьох районів Харківщини, обійшлось без постраждалих.