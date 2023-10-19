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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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росіяни вдарили по Харкову, попередньо, "Іскандером". За добу обстріляли три райони Харківщини

Київ • УНН

 • 336399 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Минулої доби російські війська влучили по Харкову, попередньо, ракетою «Іскандер», поранену жінку госпіталізували. Крім того, окупанти обстрілювали населені пункти трьох районів Харківщини, обійшлось без постраждалих. Про це повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

росіяни вдарили по Харкову, попередньо, "Іскандером". За добу обстріляли три райони Харківщини

Цитата

«Вчора близько 11:50 ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетою "Іскандер" по м. Харків. Зафіксовано влучання на території цивільного підприємства. Отримала осколкове поранення жінка 67 років. Госпіталізована в стані середньої тяжкості», - написав Синєгубов у Telegram.

Доповнення

Також протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено багатоквартирний будинок. Обійшлося без постраждалих.

Через ворожий мінометний обстріл с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 2-поверховий багатоквартирний будинок, та 2 приватні будинки. Також ніхто не постраждав.

У с. Липці Харківського району обстрілом з РСЗВ пошкоджено автомобіль.

Доповнення

Кількість загиблих внаслідок удару окупантів по приватному житловому будинку у с. Дружелюбівка Ізюмського району, що стався в ніч на 15 жовтня, збільшилася до 3 людей.

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