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россияне ударили по Харькову, предварительно, "Искандером". За сутки обстреляли три района Харьковщины

Киев • УНН

 • 336399 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. За прошедшие сутки российские войска попали по Харькову, предварительно, ракетой «Искандер», раненую женщину госпитализировали. Кроме того, оккупанты обстреливали населенные пункты трех районов Харьковщины, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил в четверг председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

россияне ударили по Харькову, предварительно, "Искандером". За сутки обстреляли три района Харьковщины

Цитата

«Вчера около 11:50 враг нанес ракетный удар, предварительно ракетой "Искандер" по г. Харьков. Зафиксировано попадание на территории гражданского предприятия. Получила осколочное ранение женщина 67 лет. Госпитализирована в состоянии средней тяжести», - написал Синегубов в Telegram.

Дополнение

Также в течение минувших суток российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

В результате артиллерийского обстрела г. Волчанск Чугуевского района поврежден многоквартирный дом. Обошлось без пострадавших.

Из-за вражеского минометного обстрела с. Одноробовка Богодуховского района поврежден 2-этажный многоквартирный дом, и 2 частных дома. Также никто не пострадал.

В с. Липцы Харьковского района обстрелом из РСЗО поврежден автомобиль.

Дополнение

Количество погибших в результате удара оккупантов по частному жилому дому в с. Дружелюбовка Изюмского района, произошедшего в ночь на 15 октября, увеличилось до 3 человек.

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