россияне обстреляли Волчанск на Харьковщине: возник пожар, два человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. российские военные из артиллерии обстреляли Волчанск Харьковской области, в результате чего возник пожар. Ранения получили два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
Детали
Отмечается, что 19 октября около 12:00 российские военные из артиллерии обстреляли частный сектор Волчанска.
Возник пожар, который охватил площадь 350 кв.м. Горел гараж, 2 хозяйственные постройки и автомобиль.
По предварительным данным ранения получили 2 человека.
К ликвидации возгорания были привлечены две пожарные автоцистерны и 9 пожарных. В 15:00 спасателям удалось потушить огонь.
Дополнение
Также под вражескими обстрелами сегодня были с. Подлиман и с. Пески-Радьковские Боровской СТГ Изюмского района. По предварительным данным, удары были нанесены из РСЗО «Смерч». Получили повреждения частные домовладения.
Дополнение
За прошедшие сутки российские войска попали по Харькову, предварительно, ракетой «Искандер», раненую женщину госпитализировали. Кроме того, оккупанты обстреливали населенные пункты трех районов Харьковщины, обошлось без пострадавших.