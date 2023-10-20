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рф вночі вдарила по Харківщині ракетами С-300: у МВС показали наслідки

Київ • УНН

 • 234611 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Ворожі війська вночі обстріляли ракетами С-300 селища Куп'янськ-Вузловий та Кучерівка Харківської області, поранено одну людину. Про це повідомляє пресслужба МВС, передає УНН.

рф вночі вдарила по Харківщині ракетами С-300: у МВС показали наслідки

Цитата

"Уночі росіяни ракетами С-300 обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджені 4 приватних будинки та 5 торговельних кіосків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зранку окупанти завдали удару по селу Кучерівка. Постраждав чоловік 1984 року народження. З мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями потерпілого доставили до лікарні.

Нагадаємо

19 жовтня російські військові з артилерії обстріляли Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого виникла пожежа. Поранення отримали двоє людей.

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