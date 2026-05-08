рф внезапно отозвала аккредитации западных медиа на парад 9 мая - Der Spiegel

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

кремль отозвал разрешения ARD, ZDF и других иностранных СМИ на парад 9 мая в москве. В этом году мероприятие пройдет только для российских медиа. Это первый случай в истории парада 9 мая, когда иностранные СМИ сначала получили от кремля аккредитацию на парад, а затем она была отозвана.

российские власти отозвали ранее согласованные аккредитации западным медиа для освещения парада 9 мая в москве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Der Spiegel.

Детали

Среди тех, кому отказали - ARD, ZDF, Sky, AFP, Rai и NHK, а также Der Spiegel. В пресс-службе кремля заявили, что в этом году доступ на сокращенный парад будут иметь только российские "медиа". Других подробностей относительно отказа не приводилось.

Это первый случай в истории парада 9 мая, когда иностранные СМИ сначала получили от кремля аккредитацию на парад, а затем она была отозвана.

Дополнительно

В этом году на традиционном параде на Красной площади в москве 9 мая не будет представлена военная техника. кремль боится воздушных атак украинских дронов, поэтому проведет парад в "облегченном" варианте.

Напомним

По меньшей мере в 15 российских регионах отказались от проведения парада по случаю 9 мая.

Также УНН сообщал, что в москве во время празднования Дня победы 9 мая отключат мобильный интернет, в частности сайты, которые должны быть доступны по "белому списку".

В то же время глава оккупационной "администрации" Запорожской области евгений балицкий также отменил в этом году проведение в регионе "бессмертного полка" и "парада победы" 9 мая. Причиной является "угроза со стороны украинских дронов".

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине