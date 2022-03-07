РФ в очередной раз сорвала открытие гуманитарных коридоров из окруженных городов - МИД Украины

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"Вопреки достигнутым договоренностям, 7 марта РФ в очередной раз сорвала открытие гуманитарных коридоров эвакуации гражданского населения из окруженных городов в Киевской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях", - указали в МИД.

Детали

Как указали в МИД, вооруженные силы РФ продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по Киеву, Мариуполю, Волновахе, Сумам, Николаеву, Харькову и другим населенным пунктам, что делает невозможным безопасный выезд гуманитарных колонн с украинскими и иностранными гражданами, а также доставку медикаментов и продовольствия.

"Украина призывает государства, в частности лидеры которых поддерживают контакт с президентом Путиным, приложить максимальные усилия, чтобы заставить Россию обеспечить режим прекращения огня для открытия гуманитарных коридоров и предотвращения масштабной гуманитарной катастрофы", - говорится в заявлении.

Ранее

Россияне сорвали открытие гуманитарного коридора для Мариуполя 5 и 6 марта.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что гуманитарные коридоры в сторону России неприемлемы.