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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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РФ вкотре зірвала відкриття гуманітарних коридорів з оточених міст - МЗС України

РФ вкотре зірвала відкриття гуманітарних коридорів з оточених міст - МЗС України

Київ • УНН

 • 118087 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. РФ вкотре зірвала відкриття гуманітарних коридорів з оточених міст. Україна закликає іноземні держави докласти максимальних зусиль, аби змусити Росію забезпечити режим припинення вогню для їх відкриття. Про це заявили у МЗС України 7 березня, пише УНН.

Цитата

"Всупереч досягнутим домовленостям, 7 березня РФ вчергове зірвала відкриття гуманітарних коридорів евакуації цивільного населення із оточених міст у Київській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях", - вказали у МЗС.

Деталі

Як вказали у МЗС, збройні сили РФ продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по Києву, Маріуполю, Волновасі, Сумам, Миколаєву, Харкову та інших населених пунктах, що унеможливлює безпечний виїзд гуманітарних колон з українськими та іноземними громадянами, а також доставку медикаментів і продовольства.

"Україна закликає держави, зокрема лідери яких підтримують контакт із президентом Путіним, докласти максимальних зусиль, аби змусити Росію забезпечити режим припинення вогню для відкриття гуманітарних коридорів та запобігання масштабної гуманітарної катастрофи", - сказано у заяві.

Раніше

Росіяни зірвали відкриття гуманітарного коридору для Маріуполя 5 та 6 березня.

Віце-прем'єр Ірина Верещук заявила, що гуманітарні коридори в бік Росії неприйнятні.

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