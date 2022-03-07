РФ вкотре зірвала відкриття гуманітарних коридорів з оточених міст - МЗС України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. РФ вкотре зірвала відкриття гуманітарних коридорів з оточених міст. Україна закликає іноземні держави докласти максимальних зусиль, аби змусити Росію забезпечити режим припинення вогню для їх відкриття. Про це заявили у МЗС України 7 березня, пише УНН.
Цитата
"Всупереч досягнутим домовленостям, 7 березня РФ вчергове зірвала відкриття гуманітарних коридорів евакуації цивільного населення із оточених міст у Київській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях", - вказали у МЗС.
Деталі
Як вказали у МЗС, збройні сили РФ продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по Києву, Маріуполю, Волновасі, Сумам, Миколаєву, Харкову та інших населених пунктах, що унеможливлює безпечний виїзд гуманітарних колон з українськими та іноземними громадянами, а також доставку медикаментів і продовольства.
"Україна закликає держави, зокрема лідери яких підтримують контакт із президентом Путіним, докласти максимальних зусиль, аби змусити Росію забезпечити режим припинення вогню для відкриття гуманітарних коридорів та запобігання масштабної гуманітарної катастрофи", - сказано у заяві.
Раніше
Росіяни зірвали відкриття гуманітарного коридору для Маріуполя 5 та 6 березня.
Віце-прем'єр Ірина Верещук заявила, що гуманітарні коридори в бік Росії неприйнятні.