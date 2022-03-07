Ірина Верещук: гуманітарні коридори в бік Росії неприйнятні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. РФ хоче вивезти жителів України до Росії, що є абсурдно, цинічно, неприйнятно. Про це під час брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук, пише УНН.
Вона уточнила, що вчора опівночі Україна отримала листа від РФ. У документі росіяни запропонували відкрити кілька гуманітарних коридорів для українців із їх подальшою евакуацією до Білорусі та Росії.
«Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди до Росії та Білорусі.
Верещук додала, що Україна відповіла на лист РФ, направивши росіянам своє бачення відкриття гуманітарних коридорів. Так, Україна готова відкрити гуманітарні коридори з 10 години ранку 7 березня. Для евакуації українців, утому числі - громадян іноземних країн та іноземних студентів, уточнила міністр.
Зокрема, Україна хоче відкрити гуманітарні коридори із міста Буча, Бородянка, Ірпінь, Димір, Іванково Київської області - в напрямку Києва із наступним виїздом у Львів, Ужгород , Івано-Франківськ, заявила міністр.
Окрім того, Україна прагне евакуювати людей із Маріуполя, Волновахи, Сум, Ізюма, Балаклії, із сіл Ліпци та Стрілеча, із міста Харків.
«Також в Україні проведена підготовка щодо доставки гуманітарних вантажів у місто Мелітополь, Бердянськ, Херсон, Суми, Маріуполь, Волноваху, що також потребує відкриття гуманітарних коридорів», - додала міністр.
Верещук додала, що Україна вимагає від РФ відкрити гуманітарні коридори для евакуації людей та для доставки вантажів із медикаментами і продуктами.
«Припиніть маніпулювати життями цивільного населення. Дайте можливість відкрити гуманітарні коридори», - закликала вона.