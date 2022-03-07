Ирина Верещук: гуманитарные коридоры в сторону России неприемлемы

Она уточнила, что вчера в полночь Украина получила письмо от РФ. В документе россияне предложили открыть несколько гуманитарных коридоров для украинцев с их последующей эвакуацией в Беларусь и Россию.

"Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди в Россию и Беларусь.

Верещук добавила, что Украина ответила на письмо РФ, направив россиянам свое видение открытия гуманитарных коридоров. Так, Украина готова открыть гуманитарные коридоры с 10 часов утра 7 марта. Для эвакуации украинцев, в том числе-граждан иностранных стран и иностранных студентов, уточнила министр.

В частности, Украина хочет открыть гуманитарные коридоры из города Буча, Бородянка, Ирпень, Дымер, Иванково Киевской области - в направлении Киева со следующим выездом во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, заявила министр.

Кроме того, Украина стремится эвакуировать людей из Мариуполя, Волновахи, Сум, Изюма, Балаклеи, из сел Липцы и Стрелечье, из города Харьков.

"Также в Украине проведена подготовка по доставке гуманитарных грузов в город Мелитополь, Бердянск, Херсон, Сумы, Мариуполь, Волноваху, что также требует открытия гуманитарных коридоров", - добавила министр.

Верещук добавила, что Украина требует от РФ открыть гуманитарные коридоры для эвакуации людей и для доставки грузов с медикаментами и продуктами.

"Прекратите манипулировать жизнями гражданского населения. Дайте возможность открыть гуманитарные коридоры", - призвала она.