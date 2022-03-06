Верещук: Росіяни зірвали відкриття гуманітарного коридору для Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Сьогодні зранку мав запрацювати гуманітарний коридор для Маріуполя. Втім, РФ зірвала його відкриття. Про це у ході брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук, передає УНН.
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"Росіяни знову зірвали відкриття гуманітарного коридору", - заявила вона.
Гуманітарний коридор мав запрацювати о 9 ранку, нагадала Верещук.
"На жаль, приблизно о 9:20 розпочався обстріл "Градами". І гуманітарний коридор так і не запрацював. Хоча ми все організували. В тому числі - гуманітарний конвой, який мав приїхати із Запоріжжя до Маріуполя. Це вісім вантажівок з продуктами та медикаментами, 30 автобусів, які мали б допомогти вивезти жінок, дітей, людей похилого віку.
Всього цього не сталося. Росіяни знову цинічно обстрілювали шлях, яким мав рухатися наш гуманітарний конвой", - розповіла вона.