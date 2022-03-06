Верещук: Россияне сорвали открытие гуманитарного коридора для Мариуполя

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"Россияне снова сорвали открытие гуманитарного коридора", - заявила она.

Гуманитарный коридор должен был заработать в 9 утра, напомнила Верещук.

"К сожалению, примерно в 9:20 начался обстрел "Градами". И гуманитарный коридор так и не заработал. Хотя мы все организовали. В том числе - гуманитарный конвой, который должен был приехать из Запорожья в Мариуполь. Это восемь грузовиков с продуктами и медикаментами, 30 автобусов, которые должны были бы помочь вывезти женщин, детей, стариков.

Всего этого не произошло. Россияне снова цинично обстреливали путь, по которому должен был двигаться наш гуманитарный конвой", - рассказала она.