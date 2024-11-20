рф вывозит талантливых детей с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На захваченных землях Украины враг продолжает реализовывать свою стратегию, направленную на эксплуатацию ресурсов и подчинение местных жителей. Сейчас особое внимание оккупанты уделяют украинским детям, которые имеют талант в различных сферах, в частности в спорте, музыке и искусстве.

Оккупационные администрации формируют списки одаренных детей и отправляют их в террористическую страну, обещая лучшие условия для развития. Однако за этим предложением скрыты худшие реалии: спорт в рф находится в изоляции от мировых соревнований, а российская культура используется как инструмент политической пропаганды.

Это все является частью большей стратегии кремля, который пытается не только забрать таланты, но и повлиять на будущее поколение украинцев, навязывая свое культурное и идеологическое наследие.

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