рф вывозит талантливых украинских детей с временно оккупированных территорий: что известно
Киев • УНН
Оккупационные власти составляют списки одаренных детей в спорте, музыке и искусстве для вывоза в рф. Под предлогом «лучших условий» россия пытается влиять на будущее поколение украинцев.
рф вывозит талантливых детей с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
На захваченных землях Украины враг продолжает реализовывать свою стратегию, направленную на эксплуатацию ресурсов и подчинение местных жителей. Сейчас особое внимание оккупанты уделяют украинским детям, которые имеют талант в различных сферах, в частности в спорте, музыке и искусстве.
Оккупационные администрации формируют списки одаренных детей и отправляют их в террористическую страну, обещая лучшие условия для развития. Однако за этим предложением скрыты худшие реалии: спорт в рф находится в изоляции от мировых соревнований, а российская культура используется как инструмент политической пропаганды.
Это все является частью большей стратегии кремля, который пытается не только забрать таланты, но и повлиять на будущее поколение украинцев, навязывая свое культурное и идеологическое наследие.
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