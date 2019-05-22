РФ решила направлять сирийских детей, освобожденных из плена, на реабилитацию в оккупированный Крым

“11 детей мы привезли сегодня из Сирии в Россию. Мы полагаем, что восемь из них пройдут реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях Крыма. Среди детей, которых мы привезем для реабилитации, 12-летняя девочка, которая больше года находилась в плену у террористов. Она сирота, ее родители были убиты террористами. Она нуждается в курсе восстановления”, — сказала Поклонская.

По ее словам, возраст детей — от 5 до 14 лет, трое из них находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в лечении. “Один из детей остается в Москве для проведения сложных операций, (ребенок пострадал) от подрыва на мине. Еще двое детей будут проходить лечение в Москве или в Санкт-Петербурге”, — отметила Поклонская.

По ее словам, договоренность о проведении реабилитации в здравницах полуострова была достигнута в апреле в ходе так называемого “V Ялтинского международного экономического форума” между подконтрольным РФ “главой Крыма” Сергеем Аксеновым и министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самиром Халилем.

Как отмечалось ранее, председатель Военного комитета НАТО призвал Россию освободить Крым.