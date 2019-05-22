РФ вирішила направляти сирійських дітей, визволених з полону, на реабілітацію в окупований Крим

“11 дітей ми привезли сьогодні з Сирії в Росію. Ми вважаємо, що вісім з них пройдуть реабілітацію в санаторно-курортних установах Криму. Серед дітей, яких ми привеземо для реабілітації, 12-річна дівчинка, яка більше року перебувала в полоні у терористів. Вона сирота, її батьки були вбиті терористами. Вона потребує курс відновлення”, — сказала Поклонська.

За її словами, вік дітей — від 5 до 14 років, троє з них перебувають у важкому стані і потребують лікування. “Один з дітей залишається в Москві для проведення складних операцій, (дитина постраждала) від підриву на міні. Ще двоє дітей будуть проходити лікування в Москві або в Санкт-Петербурзі”, — зазначила Поклонська.

За її словами, домовленість про проведення реабілітації в здравницях півострова була досягнута в квітні в ході так званого “V Ялтинського міжнародного економічного форуму” між підконтрольним РФ “главою Криму” Сергієм Аксьоновим і міністром економіки і зовнішньої торгівлі Сирії Мухаммедом Саміром Халілем.

Як зазначалося раніше, голова Військового комітету НАТО закликав Росію звільнити Крим.