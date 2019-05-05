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РФ испытала технику для суборбитального туризма

РФ испытала технику для суборбитального туризма

Киев  •  УНН

 • 10344 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Частная компания “КосмоКурс”, которая планирует проводить туристические суборбитальные полеты, провела первые испытания ракетно-космической техники. Об этом сообщил федеральным СМИ РФ генеральный директор компании Павел Пушкин, информирует УНН.

“Мы начали испытания на прочность образцов огневой стенки двигателя: изготовили их и передали в лабораторию”, — сказал он.

“КосмоКурс” занимается разработкой одноступенчатой ракеты и семиместного космического корабля. Первый полет длительностью в 15 минут запланирован на 2025 год. По плану, туристы будут пребывать в невесомости около пяти минут. Ориентировочная стоимость билетов оценивается в 200-250 тысяч долларов. В год компания рассчитывает совершать до 115 пусков, отправляя в полет до 700 человек.

Первую очередь космодрома для суборбитальных полетов планируется возвести к 2023 году. Ожидается, что к 2020 году будет возведен стенд для огневых испытаний. На нем “КосмоКурс” планирует тестировать ракетные двигатели собственного производства.

Ранее стало известно, что ракета для суборбитальных полетов космических туристов с космодрома в Нижегородской области будут заправлять спиртом.

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