РФ випробувала техніку для суборбітального туризму
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Приватна компанія “КосмоКурс”, яка планує проводити туристичні суборбітальні польоти, провела перші випробування ракетно-космічної техніки. Про це повідомив федеральним ЗМІ РФ генеральний директор компанії Павло Пушкін, інформує УНН.
“Ми почали випробування на міцність зразків вогневої стінки двигуна: виготовили їх і передали в лабораторію”, — сказав він.
“КосмоКурс” займається розробкою одноступінчастої ракети і семимісного космічного корабля. Перший політ тривалістю в 15 хвилин запланований на 2025 рік. За планом, туристи будуть перебувати в невагомості близько п’яти хвилин. Орієнтовна вартість квитків оцінюється в 200-250 тисяч доларів. У рік компанія розраховує здійснювати до 115 пусків, відправляючи в політ до 700 осіб.
Першу чергу космодрому для суборбітальних польотів планується звести до 2023 року. Очікується, що до 2020 року буде зведено стенд для вогневих випробувань. На ньому “КосмоКурс” планує тестувати ракетні двигуни власного виробництва.
Раніше стало відомо, що ракету для суборбітальних польотів космічних туристів з космодрому в Нижегородській області будуть заправляти спиртом.