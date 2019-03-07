Ракета з РФ для космічних туристів буде працювати на спирті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Ракету для суборбітальних польотів космічних туристів з космодрому в Нижегородській області будуть заправляти спиртом. Про це повідомив російському агентству ТАСС гендиректор компанії-розробника проекту “КосмоКурс” Павло Пушкін, інформує УНН.
“Будуть використовуватися екологічно чисті компоненти: як окислювач — рідкий кисень, як пальне — етиловий спирт, який в розведеному вигляді ми знаємо як горілку”, — повідомив Пушкін. Він додав, що в якості супутнього компонента палива буде використовуватися азот в рідкому і газоподібному вигляді.
Гендиректор “КосмоКурса” зазначив, що проблем з крадіжками етилового спирту виникнути не повинно, оскільки, з одного боку, він буде поставлятися тоннами, а, з іншого боку, об’єкт буде охоронятися. При цьому “пустощі” співробітників спиртом Пушкін не виключив, але підкреслив, що “запійна людина на космодромі не потрібна”.
Раніше гендиректор “КосмоКурса” повідомив ТАСС про створення власного двигуна для ракети в рамках проекту суборбітальних польотів. Його вогневі випробування намічені на середину 2020 року. Дослідні зразки двигуна “в залізі” можна буде побачити вже в 2019 році.
Як повідомляв УНН, у Росії хочуть створити систему супутників “Государеве око”.