Ракета с РФ для космических туристов будет работать на спирте

“Будут использоваться экологически чистые компоненты: в качестве окислителя — жидкий кислород, в качестве горючего — этиловый спирт, который в разведенном виде мы знаем как водку”, — сообщил Пушкин. Он добавил, что в качестве попутного компонента топлива будет использоваться азот в жидком и газообразном виде.

Гендиректор “КосмоКурса” отметил, что проблем с воровством этилового спирта возникнуть не должно, поскольку, с одной стороны, он будет поставляться тоннами, а, с другой стороны, объект будет охраняться. При этом “баловство” сотрудников спиртом Пушкин не исключил, но подчеркнул, что “запойный человек на космодроме не нужен”.

Ранее гендиректор “КосмоКурса” сообщил ТАСС о создании собственного двигателя для ракеты в рамках проекта суборбитальных полетов. Его огневые испытания намечены на середину 2020 года. Опытные образцы двигателя “в железе” можно будет увидеть уже в 2019 году.

Как сообщал УНН, в России хотят создать систему спутников “Государево око”.