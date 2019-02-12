РФ будет использовать старые механизмы для влияния на выборы в Украине - МИП
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Российская Федерация будет использовать старые механизмы пропаганды для влияния на украинские выборы. Об этом заявил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин во время презентации исследования "Белая книга специальных информационных операций против Украины 2014-2018", передает УНН.
"Основным аспектом является то, что новых "сериалов" (нарративов российской пропаганды - ред.) не будет, возможно, один-два, об обещаниях достичь мира сразу после выборов. Основным будет тот факт, что будут выходить новые серии старых "сериалов", информация будет обновляться по всем направлениям - и по failed state (недееспособное государство - ред.), и по тому, что Украина якобы связана с "ИГИЛ", и по MH17, и по Крыму", - отметил Золотухин.
Он добавил, что выборы дополнительно нагружают интерес со российской стороны, которая будет инвестировать в эту сферу значительные финансовые средства, на которые будут выходить "новые серии".
Напомним, заместитель министра информполитики рассказал о нарративах российской пропаганды.