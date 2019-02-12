РФ використає старі механізми для впливу на вибори в Україні - МІП
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Російська Федерація буде використовувати старі механізми пропаганди для впливу на українські вибори. Про це заявив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін під час презентації дослідження "Біла книга спеціальних інформаційних операцій проти України 2014-2018", передає УНН.
"Основним аспектом буде те, що нових "серіалів" (наративів російської пропаганди – ред.) не буде, можливо, один-два, про обіцянки досягти миру одразу після виборів. Основним буде той факт, що виходитимуть нові серії старих "серіалів", інформація буде оновлюватися по всіх напрямках – і по failed state (недієздатна держава – ред.), і по тому, що Україна нібито пов’язана з "ІДІЛ", і по MH17, і по Криму", - зазначив Золотухін.
Він додав, що вибори додатково навантажують зацікавленість з російської сторони, яка інвестуватиме в цю сферу значні фінансові кошти, на які виходитимуть "нові серії".
Нагадаємо, заступник міністра інформполітики розповів про наративи російської пропаганди.