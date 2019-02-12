РФ використає старі механізми для впливу на вибори в Україні - МІП

"Основним аспектом буде те, що нових "серіалів" (наративів російської пропаганди – ред.) не буде, можливо, один-два, про обіцянки досягти миру одразу після виборів. Основним буде той факт, що виходитимуть нові серії старих "серіалів", інформація буде оновлюватися по всіх напрямках – і по failed state (недієздатна держава – ред.), і по тому, що Україна нібито пов’язана з "ІДІЛ", і по MH17, і по Криму", - зазначив Золотухін.

Він додав, що вибори додатково навантажують зацікавленість з російської сторони, яка інвестуватиме в цю сферу значні фінансові кошти, на які виходитимуть "нові серії".

Нагадаємо, заступник міністра інформполітики розповів про наративи російської пропаганди.