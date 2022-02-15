РФ отправила на учения в Средиземное море самолеты-носители гиперзвукового оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Россия перебросила самолеты дальней авиации Ту-22м3 и МиГ-31к с авиационным комплексом "Кинжал" на аэродром Хмеймим в Сирии для участия в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в Средиземном море. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны РФ.
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"Самолеты дальней авиации Ту-22м3 и МиГ-31к с авиационным комплексом "Кинжал" прибыли на аэродром Хмеймим в Сирийской арабской республике для участия в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в Средиземном море", - говориться в сообщении.
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