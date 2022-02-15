РФ відправила на навчання у Середземне море літаки-носії гіперзвукової зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Росія перекинула літаки дальньої авіації Ту-22м3 і МіГ-31к з авіаційним комплексом "Кинджал" на аеродром Хмеймім в Сирії для участі у військово-морському навчанні міжфлотського угруповання ВМФ в Середземному морі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони РФ.
Цитата
"Літаки дальньої авіації Ту-22м3 і МіГ-31к з авіаційним комплексом "Кинджал" прибули на аеродром Хмеймім в Сирійській арабській республіці для участі у військово-морському навчанні міжфлотського угруповання ВМФ в Середземному морі", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Російський флот змусив американський підводний човен покинути територіальні води РФ в районі Курил, де ВМФ Росії проводить навчання.
Раніше Росія почала маневри більше 30 бойових кораблів у Чорному морі.