рф в Черном море держит наготове 50 "Калибров" - Гуменюк

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
chyornoe-moreЧерное море
kyrylo-budanovКирилл Буданов
Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  79354 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  100709 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  101736 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  101207 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  112905 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  100982 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  103474 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128361 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128813 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123873 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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рф в Черном море держит наготове 50 "Калибров" - Гуменюк

рф в Черном море держит наготове 50 "Калибров" - Гуменюк

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Столтенбер: члены НАТО примут Украину в Альянс, и рассказал что для этого уже делается

Столтенбер: члены НАТО примут Украину в Альянс, и рассказал что для этого уже делается

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Британия готова продвигать самое амбициозное решение G7 по замороженным российским активам - Кулеба

Британия готова продвигать самое амбициозное решение G7 по замороженным российским активам - Кулеба

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Информация не новая, это военная цель: в ГУР отреагировали на материал The Guardian о планах уничтожения Крымского моста

Информация не новая, это военная цель: в ГУР отреагировали на материал The Guardian о планах уничтожения Крымского моста

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Миллионные сделки в "Укрзализныце": суд не избрал меру пресечения Шило и объявил перерыв до 4 апреля

Миллионные сделки в "Укрзализныце": суд не избрал меру пресечения Шило и объявил перерыв до 4 апреля

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На Киевщине "УАЗ" сбил пожилую женщину, от полученных травм пешеходка скончалась в больнице

На Киевщине "УАЗ" сбил пожилую женщину, от полученных травм пешеходка скончалась в больнице

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Зеленский поздравил нового Премьер-министра Португалии, и обсудил с ним сотрудничество в оборонной сфере

Зеленский поздравил нового Премьер-министра Португалии, и обсудил с ним сотрудничество в оборонной сфере

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  195249 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  201658 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  236826 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  507458 просмотра

рф в Черном море держит наготове 50 "Калибров" - Гуменюк

россия имеет 50 ракет "Калибр", загруженных и готовых к использованию на ракетоносцах в Черном море, которые создают постоянную угрозу обстрелов, несмотря на то, что они не находятся на активном боевом дежурстве.

Война •   •  11515 просмотра
рф в Черном море держит наготове 50 "Калибров" - Гуменюк

Столтенбер: члены НАТО примут Украину в Альянс, и рассказал что для этого уже делается

По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, союзники по НАТО соглашаются, что Украина должна стать членом Альянса, но это станет возможным только после окончания войны и при наличии гарантий, что Россия не нападет снова.

Война •   •  12606 просмотра
Столтенбер: члены НАТО примут Украину в Альянс, и рассказал что для этого уже делается

Британия готова продвигать самое амбициозное решение G7 по замороженным российским активам - Кулеба

В этом году Украина ожидает значительного прогресса в конфискации замороженных российских активов при поддержке Великобритании, а также скоординированных шагов по получению дополнительных систем противовоздушной обороны от партнеров.

политика •   •  11451 просмотра
Британия готова продвигать самое амбициозное решение G7 по замороженным российским активам - Кулеба

Информация не новая, это военная цель: в ГУР отреагировали на материал The Guardian о планах уничтожения Крымского моста

Украина планирует разрушить Крымский мост, незаконный военный объект, в первой половине 2024 года, сообщает The Guardian со ссылкой на анонимных сотрудников украинской военной разведки. В ГУР отмечают, что эта информация не новая.

Война •   •  12568 просмотра
Информация не новая, это военная цель: в ГУР отреагировали на материал The Guardian о планах уничтожения Крымского моста

Миллионные сделки в "Укрзализныце": суд не избрал меру пресечения Шило и объявил перерыв до 4 апреля

Суд перенес заседание по избранию меры пресечения сотруднику СБУ Артему Шиле, подозреваемому в руководстве организованной группой, которая растратила 94,8 млн грн при закупке трансформаторов в условиях военного положения, на 4 апреля.

политика •   •  16258 просмотра
Миллионные сделки в "Укрзализныце": суд не избрал меру пресечения Шило и объявил перерыв до 4 апреля

На Киевщине "УАЗ" сбил пожилую женщину, от полученных травм пешеходка скончалась в больнице

Пожилая женщина умерла в больнице после того, как ее сбил автомобиль "УАЗ" на нерегулируемом пешеходном переходе в селе Ракитное Киевской области.

Криминал и ЧП •   •  14220 просмотра
На Киевщине "УАЗ" сбил пожилую женщину, от полученных травм пешеходка скончалась в больнице

Ждать ли изменений тарифов на электроэнергию? В НКРЭКУ уверяют, что работа не ведется

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, подтвердила, что не планирует менять текущие тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.

Экономика •   •  18484 просмотра
Ждать ли изменений тарифов на электроэнергию? В НКРЭКУ уверяют, что работа не ведется

Жозеп Боррель активизирует усилия по поиску дополнительных систем "Patriot" для Украины - Кулеба

Кулеба обсудил с Боррелем активизацию усилий по поиску дополнительных систем Patriot для Украины, текущее состояние поставок артиллерийских боеприпасов и следующий пакет санкций ЕС против России.

Война •   •  18485 просмотра
Жозеп Боррель активизирует усилия по поиску дополнительных систем "Patriot" для Украины - Кулеба

Зеленский поздравил нового Премьер-министра Португалии, и обсудил с ним сотрудничество в оборонной сфере

Президент Зеленский поздравил новоназначенного премьер-министра Португалии Луиша Монтенегро и обсудил с ним оборонные соглашения, двустороннее соглашение о безопасности и будущие совместные контакты.

Война •   •  16704 просмотра
Зеленский поздравил нового Премьер-министра Португалии, и обсудил с ним сотрудничество в оборонной сфере

В российском ростове на зернохранилище вспыхнул масштабный пожар: что известно

В зернохранилище площадью 1000 квадратных метров в ростове-на-дону, россия, вспыхнул пожар, вероятно, с уборочной техникой и топливом, причина которого пока неизвестна.

Новости Мира •   •  14761 просмотра
В российском ростове на зернохранилище вспыхнул масштабный пожар: что известно