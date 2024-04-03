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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
рф в Черном море держит наготове 50 "Калибров" - Гуменюк
россия имеет 50 ракет "Калибр", загруженных и готовых к использованию на ракетоносцах в Черном море, которые создают постоянную угрозу обстрелов, несмотря на то, что они не находятся на активном боевом дежурстве.
Столтенбер: члены НАТО примут Украину в Альянс, и рассказал что для этого уже делается
По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, союзники по НАТО соглашаются, что Украина должна стать членом Альянса, но это станет возможным только после окончания войны и при наличии гарантий, что Россия не нападет снова.
Британия готова продвигать самое амбициозное решение G7 по замороженным российским активам - Кулеба
В этом году Украина ожидает значительного прогресса в конфискации замороженных российских активов при поддержке Великобритании, а также скоординированных шагов по получению дополнительных систем противовоздушной обороны от партнеров.
Информация не новая, это военная цель: в ГУР отреагировали на материал The Guardian о планах уничтожения Крымского моста
Украина планирует разрушить Крымский мост, незаконный военный объект, в первой половине 2024 года, сообщает The Guardian со ссылкой на анонимных сотрудников украинской военной разведки. В ГУР отмечают, что эта информация не новая.
Миллионные сделки в "Укрзализныце": суд не избрал меру пресечения Шило и объявил перерыв до 4 апреля
Суд перенес заседание по избранию меры пресечения сотруднику СБУ Артему Шиле, подозреваемому в руководстве организованной группой, которая растратила 94,8 млн грн при закупке трансформаторов в условиях военного положения, на 4 апреля.
На Киевщине "УАЗ" сбил пожилую женщину, от полученных травм пешеходка скончалась в больнице
Пожилая женщина умерла в больнице после того, как ее сбил автомобиль "УАЗ" на нерегулируемом пешеходном переходе в селе Ракитное Киевской области.
Ждать ли изменений тарифов на электроэнергию? В НКРЭКУ уверяют, что работа не ведется
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, подтвердила, что не планирует менять текущие тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.
Жозеп Боррель активизирует усилия по поиску дополнительных систем "Patriot" для Украины - Кулеба
Кулеба обсудил с Боррелем активизацию усилий по поиску дополнительных систем Patriot для Украины, текущее состояние поставок артиллерийских боеприпасов и следующий пакет санкций ЕС против России.
Зеленский поздравил нового Премьер-министра Португалии, и обсудил с ним сотрудничество в оборонной сфере
Президент Зеленский поздравил новоназначенного премьер-министра Португалии Луиша Монтенегро и обсудил с ним оборонные соглашения, двустороннее соглашение о безопасности и будущие совместные контакты.
В российском ростове на зернохранилище вспыхнул масштабный пожар: что известно
В зернохранилище площадью 1000 квадратных метров в ростове-на-дону, россия, вспыхнул пожар, вероятно, с уборочной техникой и топливом, причина которого пока неизвестна.