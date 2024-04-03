рф в Черном море держит наготове 50 "Калибров" - Гуменюк

Вероятность обстрелов россией остается пока ракетоносители находятся в акватории Черного моря. Эта угроза сегодня измеряется полусотней ракет типа "Калибр", которые уже загружены и готовы к применению на тех ракетоносителях, которые там находятся. Об этом в эфире Апостроф TV заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

"Вероятность остается все это время пока ракетоносители находятся в акватории Черного моря. Даже если они заведены в пункты базирования, а не на боевом дежурстве, не в развернутом боевом порядке и не на пусковых рубежах, они несут на себе угрозу. Эта угроза сегодня измеряется полусотней ракет типа "Калибр", которые уже загружены и готовы к применению на тех ракетоносителях, которые там находятся", - сказала Гуменюк.

Она напомнила, что общее количество ракетоносителей россиян составляет 9 единиц включая надводные и подводные корабли.

"В течение последнего месяца враг дважды выводил ракетоносители на боевое дежурство перед массированными дроновыми атаками. Каждый раз именно подводные ракетоносители они выводили, что свидетельствует о том, что они опасаются ударов украинскими морскими дронами и БПЛА. Очевидно, что подводный корабль проще уберечь от такого типа угроз", - добавляет Гуменюк.

Напомним

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что россия все это время накапливала и уменьшила применение ракет "Калибр", из-за решения обновления запаса флота.