рф усилила обстрелы Черниговщины: 90 взрывов за сутки, есть попадания по объектам инфраструктуры

Российские войска усилили обстрелы населенных пунктов Черниговской области. За сутки враг открыл огонь по области 29 раз, прозвучало 90 взрывов, есть попадания по объектам инфраструктуры. Об этом в четверг сообщил председатель ОГА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Обстрелы Черниговщины усилились. За сутки враг 29 раз обстрелял Черниговскую область. Зафиксировано 90 взрывов. Под огнем приграничье, а также Нежинский район. Есть попадания по объектам инфраструктуры - написал Чаус в Telegram.

По его словам, последствия вражеских атак уже устраняют.

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