рф посилила обстріли Чернігівщини: 90 вибухів за добу, є влучання по обʼєктах інфраструктури
Київ • УНН
Російські війська 29 разів обстріляли Чернігівську область, зафіксовано 90 вибухів. Є влучання по об'єктах інфраструктури в прикордонні та Ніжинському районі, наслідки атак усувають.
Російські війська посилили обстріли населених пунктів Чернігівської області. За добу ворог відкрив вогонь по області 29 разів, пролунало 90 вибухів, є влучання по обʼєктах інфраструктури. Про це у четвер повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.
Обстріли Чернігівщини посилились. За добу ворог 29 разів обстріляв Чернігівську область. Зафіксовано 90 вибухів. Під вогнем прикордоння, а також Ніжинський район. Є влучання по обʼєктах інфраструктури
За його словами, наслідки ворожих атак вже усувають.
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