рф ударила по Полтавской области: двое пострадавших, попадание в предприятие
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Полтавскую область, зафиксировано попадание БПЛА по промышленному предприятию в Миргородском районе. Повреждены дома, два человека получили травмы.
россия атаковала Полтавскую область, два человека пострадали, зафиксировано попадание по промышленному предприятию в Миргородском районе, сообщил в субботу глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в социальных сетях, пишет УНН.
Сегодня ночью враг в очередной раз атаковал Полтавщину. В Миргородском районе зафиксировано попадание БпЛА по промышленному предприятию
По его словам, еще один БпЛА попал на территорию частного домовладения. Повреждены кровли и остекление окон двух жилых домов.
"Два человека получили травмы. Им оказали всю необходимую помощь", - указал глава ОВА.
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