РФ в Минске предложила 9 ноября согласовать вопрос об особом статусе Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Российская сторона предложила на следующем заседании контактной группы "окончательно согласовать порядок вступления в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей на основе "формулы Штанмаера". Об этом заявил в среду полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как отмечает СМИ, Б.Грызлов сообщил, что российская сторона предложила уже на следующем заседании контактной группы, которое состоится 9 ноября, "окончательно согласовать порядок вступления в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей на основе" формулы Штанмаера", с подписанием его всеми сторонами".
Ранее Д.Олифер сообщила, что украинская сторона в Минске поставила вопрос отмены фейковых квазигосударственных структур, которые были созданы в ОРДЛО с 2014 года.