РФ в Минске предложила 9 ноября согласовать вопрос об особом статусе Донбасса

Как отмечает СМИ, Б.Грызлов сообщил, что российская сторона предложила уже на следующем заседании контактной группы, которое состоится 9 ноября, "окончательно согласовать порядок вступления в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей на основе" формулы Штанмаера", с подписанием его всеми сторонами".

Ранее Д.Олифер сообщила, что украинская сторона в Минске поставила вопрос отмены фейковых квазигосударственных структур, которые были созданы в ОРДЛО с 2014 года.