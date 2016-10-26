РФ у Мінську запропонувала 9 листопада узгодити питання щодо особливого статусу Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Російська сторона запропонувала на наступному засіданні контактної групи “остаточно узгодити порядок вступу в силу закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей на основі “формули Штайнмаєра”. Про це заявив в середу повпред РФ в контактній групі Борис Гризлов, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Як відзначає ЗМІ, Б.Гризлов повідомив, що російська сторона запропонувала вже на наступному засіданні контактної групи, яке відбудеться 9 листопада, “остаточно узгодити порядок вступу в силу закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей на основі „формули Штайнмаєра“, з підписанням його всіма сторонами”.
Раніше Д.Оліфер повідомила, що українська сторона у Мінську поставила питання скасування фейкових квазідержавних структур, які були створені в ОРДЛО з 2014 р.