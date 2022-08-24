рф держит в Черном море ракетоносители почти 30 "Калибров" - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Черном море, укрываясь за крымским мысом, россия держит наготове 4 ракетоносителя ракет типа "Калибр", суммарный залп которых составляет почти 30 ракет. Об этом сообщает оперативное командование "Юг", пишет УНН.
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"В Черном море, за мысом Тарханкут вдоль крымского побережья, укрываясь от вероятного поражения силами обороны Украины, маневрирует общая группировка в 10 кораблей и катеров. Из них 4 носителя ракет типа «Калибр», в том числе 1 – подводный, с почти тремя десятками ракет наготове", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается также, что на юге по результатам выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожено 10 рашистов и 120 мм миномет. Другие потери доразведываются.
Дополнение
ГУР предупреждало о повышенной угрозе ракетных ударов и провокаций со стороны рф в День Независимости Украины.