рф держит в Черном море ракетоносители почти 30 "Калибров" - ОК "Юг"

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"В Черном море, за мысом Тарханкут вдоль крымского побережья, укрываясь от вероятного поражения силами обороны Украины, маневрирует общая группировка в 10 кораблей и катеров. Из них 4 носителя ракет типа «Калибр», в том числе 1 – подводный, с почти тремя десятками ракет наготове", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается также, что на юге по результатам выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожено 10 рашистов и 120 мм миномет. Другие потери доразведываются.

Дополнение

ГУР предупреждало о повышенной угрозе ракетных ударов и провокаций со стороны рф в День Независимости Украины.