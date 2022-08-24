рф тримає у Чорному морі ракетоносії майже 30 "Калібрів" - ОК "Південь"

Цитата

"У Чорному морі, за мисом Тарханкут вздовж кримського узбережжя, укриваючись від імовірного ураження силами оборони України, маневрує загальне угруповання у 10 кораблів та катерів. З них 4 носії ракет типу «Калібр», в тому числі 1 – підводний, з майже трьома десятками ракет напоготові", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається також, що на півдні за результатами виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами знищено 10 рашистів та 120-ти мм міномет. Інші втрати дорозвідуються.

Доповнення

ГУР попереджало про підвищену загрозу ракетних ударів та провокацій з боку росії на День Незалежності України.