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рф тримає у Чорному морі ракетоносії майже 30 "Калібрів" - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 50291 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Чорному морі, укриваючись за кримським мисом, росія тримає напоготові 4 ракетоносіїв ракет типу "Калібр", сумарний залп яких становить майже 30 ракет. Про це повідомляє оперативне командування "Південь", пише УНН.

рф тримає у Чорному морі ракетоносії майже 30 "Калібрів" - ОК "Південь"

Цитата

"У Чорному морі, за мисом Тарханкут вздовж кримського узбережжя, укриваючись від імовірного ураження силами оборони України, маневрує загальне угруповання у 10 кораблів та катерів. З них 4 носії ракет типу «Калібр», в тому числі 1 – підводний, з майже трьома десятками ракет напоготові", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається також, що на півдні за результатами виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами знищено 10 рашистів та 120-ти мм міномет. Інші втрати дорозвідуються.

Доповнення

ГУР попереджало про підвищену загрозу ракетних ударів та провокацій з боку росії на День Незалежності України.

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