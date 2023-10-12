рф держит на боевом дежурстве один ракетоноситель до 4 "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. россия держит 9 кораблей в Черном и один - в Азовском морях. На боевое дежурство рф вывела один ракетоноситель до 4 ракет типа “Калибр”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
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«Корабельная группировка вражеского недофлота развернута в количестве 10 единиц, из них 9 в Черном и 1 в Азовском морях. На боевом дежурстве 1 подводный ракетоноситель, снаряженные до 4 ракет типа “Калибр”», - говорится в сообщении в Telegram.
Детали
Сообщается, что оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной.
Дополнения
Действия черноморского флота россии значительно ограничены, поскольку они заперты в ограниченной акватории. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.