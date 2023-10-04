Чорноморський флот росії не виходить далі мису Тарханхут - Гуменюк

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«Чорноморський флот росії, замкнений у тій акваторії Чорного моря, яку вони вважають для себе безпечною, у напрямку східного узбережжя Криму та новоросійська, є функціонально обмеженим. Лінія фронту в морі відкинута на щонайменше 100 морських миль від контрольованого Україною берега. Зараз кораблі та катери чорноморського флоту рф не курсують в напрямку територіального моря України. Час від часу з'являються біля узбережжя Криму, але не ближче. За мис Тарханкут вони не наважуються виходити», - сказала Наталія Гуменюк.

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Ворог продовжує використовувати авіацію в Чорному морі та бомбити напрямок острова Зміїний, де зосереджені морські транспортні шляхи. За словами Гуменюк, таким чином росія намагається дискредитувати Україну як морську державу, здатну забезпечувати Силами оборони гуманітарний коридор для навігації морських суден.

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«Безпековий компонент для забезпечення коридору нами дотримано, а росіяни намагаються це дискредитувати. Вони скидають керовані авіабомби для того, щоб привести в дію морські міни, яких ще багато в морі, та ускладнити навігаційний шлях», - сказала вона.

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