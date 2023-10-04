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Черноморский флот россии не выходит дальше мыса Тарханхут - Гуменюк

Черноморский флот россии не выходит дальше мыса Тарханхут - Гуменюк

Киев • УНН

 • 723739 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Действия черноморского флота россии значительно ограничены, поскольку они заперты в ограниченной акватории. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.

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«Черноморский флот россии, запертый в той акватории Черного моря, которую они считают для себя безопасной, в направлении восточного побережья Крыма и новороссийска, является функционально ограниченным. Линия фронта в море отброшена как минимум на 100 морских миль от контролируемого Украиной берега. Сейчас корабли и катера черноморского флота рф не курсируют в направлении территориального моря Украины. Время от времени появляются у побережья Крыма, но не ближе. За мыс Тарханкут они не решаются выходить», - сказала Наталья Гуменюк.

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Детали

Враг продолжает использовать авиацию в Черном море и бомбить направление острова Змеиный, где сосредоточены морские транспортные пути. По словам Гуменюк, таким образом россия пытается дискредитировать Украину как морское государство, способное обеспечивать Силами обороны гуманитарный коридор для навигации морских судов.

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«Компонент безопасности для обеспечения коридора нами соблюден, а россияне пытаются это дискредитировать. Они сбрасывают управляемые авиабомбы для того, чтобы привести в действие морские мины, которых еще много в море, и усложнить навигационный путь», - сказала она.

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