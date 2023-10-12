рф тримає на бойовому чергуванні один ракетоносій до 4 "Калібрів"

Цитата

«Корабельне угруповання ворожого недофлоту розгорнуто в кількості 10 одиниць, з них 9 в Чорному та 1 в Азовському морях. На бойовому чергуванні 1 підводний ракетоносій, споряджені до 4 ракет типу “Калібр”», - йдеться у повідомленні у Telegram.

Деталі

Повідомляється, що оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою.

Доповнення

Дії чорноморського флоту росії значно обмежені, оскільки вони замкнені в обмеженій акваторії. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.