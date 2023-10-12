рф тримає на бойовому чергуванні один ракетоносій до 4 "Калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. росія тримає 9 кораблів у Чорному та один - в Азовському морях. На бойове чергуваннія рф вивела один ракетоносій до 4 ракет типу “Калібр”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сили оборони півдня України.
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«Корабельне угруповання ворожого недофлоту розгорнуто в кількості 10 одиниць, з них 9 в Чорному та 1 в Азовському морях. На бойовому чергуванні 1 підводний ракетоносій, споряджені до 4 ракет типу “Калібр”», - йдеться у повідомленні у Telegram.
Деталі
Повідомляється, що оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою.
Доповнення
Дії чорноморського флоту росії значно обмежені, оскільки вони замкнені в обмеженій акваторії. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.