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рф тримає на бойовому чергуванні один ракетоносій до 4 "Калібрів"

рф тримає на бойовому чергуванні один ракетоносій до 4 "Калібрів"

Київ • УНН

 • 264255 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. росія тримає 9 кораблів у Чорному та один - в Азовському морях. На бойове чергуваннія рф вивела один ракетоносій до 4 ракет типу “Калібр”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сили оборони півдня України.

Цитата

«Корабельне угруповання ворожого недофлоту розгорнуто в кількості 10 одиниць, з них 9 в Чорному та 1 в Азовському морях. На бойовому чергуванні 1 підводний ракетоносій, споряджені до 4 ракет типу “Калібр”», - йдеться у повідомленні у Telegram.

Деталі

Повідомляється, що оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою.

Доповнення

Дії чорноморського флоту росії значно обмежені, оскільки вони замкнені в обмеженій акваторії. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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