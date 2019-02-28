РФ стала меньше препятствовать проходу судов через Керченский пролив – ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Из-за давления международного сообщества РФ начала с меньшими препятствиями пропускать иностранные суда через Керченский пролив. Об этом во время брифинга сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает УНН.
"Суда под украинским флагом, как правило, практически не перемещаются через Керченский пролив. Что касается иностранных судов, то сейчас под давлением международного сообщества РФ с меньшими препятствиями пропускает иностранные суда, которые следуют в украинские порты, на Азовском море", - рассказал Слободян.
По его словам, уменьшилось количество судов, следующих через Керченский пролив в Азовском море. Он сообщил, что в этом году 67 судов россияне осмотрели в движении во время следования к морским портам Украины в Азовском море.
По его словам, сегодня РФ более лояльна из-за давления международного сообщества и пропускает суда, однако "завтра они (россияне - ред.) снова в течение ограниченного времени заблокируют Керченский пролив".
Напомним, на побережье Азовского моря уже в этом году планируется установить современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения.