РФ стала меньше препятствовать проходу судов через Керченский пролив – ГПСУ

"Суда под украинским флагом, как правило, практически не перемещаются через Керченский пролив. Что касается иностранных судов, то сейчас под давлением международного сообщества РФ с меньшими препятствиями пропускает иностранные суда, которые следуют в украинские порты, на Азовском море", - рассказал Слободян.

По его словам, уменьшилось количество судов, следующих через Керченский пролив в Азовском море. Он сообщил, что в этом году 67 судов россияне осмотрели в движении во время следования к морским портам Украины в Азовском море.

По его словам, сегодня РФ более лояльна из-за давления международного сообщества и пропускает суда, однако "завтра они (россияне - ред.) снова в течение ограниченного времени заблокируют Керченский пролив".

Напомним, на побережье Азовского моря уже в этом году планируется установить современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения.