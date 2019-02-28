РФ стала менше перешкоджати проходу суден через Керченську протоку – ДПСУ

"Судна під українським прапором, як правило, практично не переміщуються через Керченську протоку. Що стосується іноземних суден, то зараз під тиском міжнародної спільноти РФ з меншими перепонами пропускає іноземні судна, які слідують в українські порти, на Азовському морі", - розповів Слободян.

За його словами, зменшилася кількість суден, які слідують через Керченську протоку в Азовському морі. Він повідомив, що цього року 67 суден росіяни оглянули у русі під час слідування до морських портів України в Азовському морі.

За його словами, сьогодні РФ більш лояльна через тиск міжнародної спільноти і пропускає судна, однак "завтра... вони (росіяни - ред.) знову протягом обмеженого часу заблокують Керченську протоку".

Нагадаємо, на узбережжі Азовського моря вже цього року планується встановити сучасні радіолокаційні комплекси та системи відеоспостереження.