РФ стала менше перешкоджати проходу суден через Керченську протоку – ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Через тиск міжнародної спільноти РФ почала з меншими перепонами пропускати іноземні судна через Керченську протоку. Про це під час брифінгу повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає УНН.
"Судна під українським прапором, як правило, практично не переміщуються через Керченську протоку. Що стосується іноземних суден, то зараз під тиском міжнародної спільноти РФ з меншими перепонами пропускає іноземні судна, які слідують в українські порти, на Азовському морі", - розповів Слободян.
За його словами, зменшилася кількість суден, які слідують через Керченську протоку в Азовському морі. Він повідомив, що цього року 67 суден росіяни оглянули у русі під час слідування до морських портів України в Азовському морі.
За його словами, сьогодні РФ більш лояльна через тиск міжнародної спільноти і пропускає судна, однак "завтра... вони (росіяни - ред.) знову протягом обмеженого часу заблокують Керченську протоку".
Нагадаємо, на узбережжі Азовського моря вже цього року планується встановити сучасні радіолокаційні комплекси та системи відеоспостереження.