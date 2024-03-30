рф снова ударила по Харькову: повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших

Можно ли будет ездить в Германии на "украинских номерах" после 1 апреля? Посол дал разъяснения

Украинские водители в Германии смогут ездить с украинскими номерными знаками еще 6 месяцев после 1 апреля 2024 года по специальному разрешению, но перерегистрация на немецкие номерные знаки станет обязательной осенью 2024 года.