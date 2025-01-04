рф сбросила авиабомбу на многоэтажку в Сумской области: среди раненых - двое детей
Киев • УНН
В Свесской громаде Шосткинского района оккупанты нанесли авиаудар по жилому дому. В результате атаки ранены двое детей и один взрослый, один подъезд разрушен.
Оккупанты сбросили бомбу на жилую многоэтажку в Сумской области. Предварительно, ранены двое детей и один взрослый человек, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.
"Сегодня, 4 января враг нанес авиационный удар, применив КАБ, по Свеской общине Шосткинского района. Россияне сбросили бомбу на жилую многоэтажку. Предварительно, ранены двое детей и один взрослый человек", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, разрушен один подъезд многоквартирного дома. Проводится аварийно-спасательная операция. Вероятно, что под завалами могут находиться люди.
Агрессор нанес 36 обстрелов по Сумщине: какие громады пострадали больше всего1 янв. 2025, 03:57 • 24496 просмотров