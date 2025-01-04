рф скинула авіабомбу на багатоповерхівку на Сумщині: серед поранених - двоє дітей

Окупанти скинули бомбу на житлову багатоповерхівку в Сумській області. Попередньо, поранено двоє дітей і одна доросла людина, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні, 4 січня ворог наніс авіаційний удар, застосувавши КАБ, по Свеській громаді Шосткинського району. Росіяни скинули бомбу на житлову багатоповерхівку. Попередньо, поранено двоє дітей і одна доросла людина", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, зруйновано один під'їзд багатоквартирного будинку. Проводиться аварійно-рятувальна операція. Ймовірно, що під завалами можуть знаходитись люди.

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