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рф скинула авіабомбу на багатоповерхівку на Сумщині: серед поранених - двоє дітей

Київ • УНН

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У Свеській громаді Шосткинського району окупанти завдали авіаудару по житловому будинку. Внаслідок атаки поранено двоє дітей та одного дорослого, один під'їзд зруйновано.

Окупанти скинули бомбу на житлову багатоповерхівку в Сумській області. Попередньо, поранено двоє дітей і одна доросла людина, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні, 4 січня ворог наніс авіаційний удар, застосувавши КАБ, по Свеській громаді Шосткинського району. Росіяни скинули бомбу на житлову багатоповерхівку. Попередньо, поранено двоє дітей і одна доросла людина", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, зруйновано один під'їзд багатоквартирного будинку. Проводиться аварійно-рятувальна операція. Ймовірно, що під завалами можуть знаходитись люди.

Агресор завдав 36 обстрілів по Сумщині: які громади постраждали найбільше01.01.25, 05:57 • 25634 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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