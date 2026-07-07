рф развернула кампанию накануне саммита НАТО, чтобы убедить Запад не поддерживать Украину - ISW

российская федерация развернула дипломатическую и информационную кампанию накануне саммита НАТО 7-8 июля в Турции. В кремле стремятся выставить Украину главным препятствием на пути к завершению войны и убедить Запад не принимать решения о продолжении или увеличении поддержки Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны.

Детали

По данным аналитиков ISW, в кремле понимают, что администрация Трампа настроена на решительные действия. Именно поэтому российские официальные лица синхронно начали продвигать нарратив о "готовности к диалогу" и завершении войны с Украиной.

Так, заместитель министра иностранных дел рф сергей рябков заявил о продолжении контактов с США по мирному урегулированию, даже если в Вашингтоне радикально изменят свою позицию по российско-украинской войне.

В то же время в москве не скрывают, что пытаются вбить клин между США и европейскими странами - союзниками Украины. Депутат госдумы рф леонид слуцкий назвал недавний разговор путина с Трампом "ударом для европейских лидеров".

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