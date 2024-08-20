РФ распространяет фейки о расколе между политическим и военным руководством Украины - ЦПД

На фоне успешной операции ВСУ в курской области, российская пропаганда усиливает информационную кампанию против руководства Украины. В частности, рф распространяет фейки о расколе между военными и политиками. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Детали

Аналитики говорят, что пропагандистские ресурсы рф усилили дезинформационные вбросы о якобы конфликтах между Президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Распространяются различные конспирологические нарративы, будто Сырский "тайно готовил" операцию на Курщине, из-за чего его теперь "сливает" политическое руководство.

Центр протидії дезінформації викрив нові фейки рф про події в курській області

Кроме того, рф распространяет фейки о якобы политических амбициях и "подковерных планах" начальника Главного управления разведки МОУ Кирилла Буданова. Для озвучивания некоторых тезисов пропагандисты используют президента Беларуси Александра Лукашенко.

Также распространяются нарративы, что операцией на Курщине Украина сорвала возможность переговоров, и теперь Запад якобы "ищет замену Зеленскому".

Все эти вбросы являются частью дезионформационной кампании врага. Однако конспирологические теории не имеют ничего общего с реальностью. Не поддавайтесь манипуляциям врага. - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

Центр противодействия дезинформации обнаружил новую волну российских фейков о событиях в Курской области. Пропаганда распространяет ложные утверждения об участии американской ЧВК и отрицает гуманное отношение украинских военных.