рф распространяет фейк об "эвакуации" госслужащих из Херсона - Центр противодействия дезинформации

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  161675 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  208577 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  186715 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  215247 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  230406 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  186036 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  167914 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  162840 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  175572 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172752 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

рф распространяет фейк об "эвакуации" госслужащих из Херсона - Центр противодействия дезинформации

россия распространяет фейковые новости об эвакуации государственных служащих из Херсона перед якобы наступлением, чтобы усилить панику.

Война •   •  15690 просмотра
рф распространяет фейк об "эвакуации" госслужащих из Херсона - Центр противодействия дезинформации

Ракетный удар рф по Курахово в Донецкой области: количество раненых увеличилось до 16

В результате российского ракетного удара по городу Курахово Донецкой области ранения получили 16 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Война •   •  17136 просмотра
Ракетный удар рф по Курахово в Донецкой области: количество раненых увеличилось до 16

Наезд на пешеходов в Польше: среди пострадавших - шестеро украинцев

Автомобиль въехал в толпу в Щецине, Польша, ранив 20 человек, в том числе 6 украинцев. 33-летний водитель, который 4 года проходил психиатрическое лечение, был обвинен в покушении на убийство и побеге с места преступления.

Новости Мира •   •  15801 просмотра
Наезд на пешеходов в Польше: среди пострадавших - шестеро украинцев

Последствия вчерашней атаки рф на Одессу: спасатели ищут под завалами еще двух маленьких детей

Спасатели ищут еще двух маленьких детей под завалами после российской атаки на Одессу, которая унесла жизни уже 10 человек, в том числе 3 детей.

Общество •   •  20356 просмотра
Последствия вчерашней атаки рф на Одессу: спасатели ищут под завалами еще двух маленьких детей

Среднесуточные потери россиян в феврале стали самыми высокими с начала войны - британская разведка

Британская разведка сообщила, что в феврале российские войска понесли наибольшие среднесуточные потери с момента вторжения в Украину.

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Среднесуточные потери россиян в феврале стали самыми высокими с начала войны - британская разведка

Избран председатель НКРЭКУ: кто им стал

Валерий Тарасюк был избран новым председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 3 марта.

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Избран председатель НКРЭКУ: кто им стал

В Одессе из-за атаки рф погибли супруги военных с ребенком, под завалами ищут еще двух их детей - СМИ

Супруги военных и их семимесячная дочь погибли в результате российской атаки в Одессе. Спасатели ищут двух других детей женщины под завалами.

Война •   •  18048 просмотра
В Одессе из-за атаки рф погибли супруги военных с ребенком, под завалами ищут еще двух их детей - СМИ

Избиение людей "псевдоскинхедами" в Ивано-Франковске: полиция начала производство

Полиция Ивано-Франковской области открыла уголовное производство из-за видео, на котором неизвестные лица бьют и применяют газовые баллончики против случайных прохожих.

Общество •   •  17248 просмотра
Избиение людей "псевдоскинхедами" в Ивано-Франковске: полиция начала производство

В Симферополе жителей обходят по квартирам и "настойчиво" приглашают на выборы президента рф - СМИ

российские агитаторы ходят по домам в оккупированном Симферополе, настойчиво призывая жителей голосовать на выборах президента россии и проверяя списки избирателей.

Политика •   •  20271 просмотра
В Симферополе жителей обходят по квартирам и "настойчиво" приглашают на выборы президента рф - СМИ

В Макеевке партизаны уничтожили российские агитки, призывавшие жителей оккупированной Донетчины идти на выборы президента рф

Партизаны в оккупированной Макеевке уничтожили российские пропагандистские плакаты, которые призывали жителей города голосовать на выборах в России.

Война •   •  22735 просмотра
В Макеевке партизаны уничтожили российские агитки, призывавшие жителей оккупированной Донетчины идти на выборы президента рф