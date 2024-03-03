рф распространяет фейк об "эвакуации" госслужащих из Херсона - Центр противодействия дезинформации

В Одессе из-за атаки рф погибли супруги военных с ребенком, под завалами ищут еще двух их детей - СМИ

Супруги военных и их семимесячная дочь погибли в результате российской атаки в Одессе. Спасатели ищут двух других детей женщины под завалами.