рф розповсюджує фейк про "евакуацію" держслужбовців з Херсону - Центр протидії дезінформації
Київ • УНН
росія поширює фейкові новини про евакуацію державних службовців з Херсона перед нібито наступом, щоб посилити паніку.
росіяни проводять дезінформаційну кампанію про нібито евакуацію державних службовців із Херсона перед "наступом рф", повідомляє у неділю Центр протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.
росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на Півдні. Інформація про те, що буцімто відбувається евакуація держслужбовців з міста Херсон перед "наступом рф" не відповідає дійсності
Як зазначають, такі повідомлення росіян - фейки, метою яких є посилити паніку.
"У рф немає ресурсів для наступу на Херсон", - додали в Центрі.
рф поширює фейк, де нібито українські бійці розстріляли росіян, які намагалися здатися в полон29.02.24, 13:22 • 24581 перегляд