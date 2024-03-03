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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8650 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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рф розповсюджує фейк про "евакуацію" держслужбовців з Херсону - Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 33348 перегляди

росія поширює фейкові новини про евакуацію державних службовців з Херсона перед нібито наступом, щоб посилити паніку.

рф розповсюджує фейк про "евакуацію" держслужбовців з Херсону - Центр протидії дезінформації

росіяни проводять дезінформаційну кампанію про нібито евакуацію державних службовців із Херсона перед "наступом рф", повідомляє у неділю Центр протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.

росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на Півдні. Інформація про те, що буцімто відбувається евакуація держслужбовців з міста Херсон перед "наступом рф" не відповідає дійсності

- йдеться у повідомленні Центру.

Як зазначають, такі повідомлення росіян - фейки, метою яких є посилити паніку. 

"У рф немає ресурсів для наступу на Херсон", - додали в Центрі.

рф поширює фейк, де нібито українські бійці розстріляли росіян, які намагалися здатися в полон29.02.24, 13:22 • 24581 перегляд

Тетяна Краєвська

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