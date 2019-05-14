РФ продолжает задерживать иностранные суда в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Сейчас Российская Федерация продолжает осуществлять задержки иностранных судов, следующих в украинские порты, во время проверки. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Ситуация в Азовском море пока без изменений. (Российская Федерация - ред.) продолжает досматривать суда, которые следуют в украинские порты", - сказал Слободян.
По его словам, ситуация стабильно критическая, без изменений в положительную или отрицательную сторону.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море.