РФ продовжує затримувати іноземні судна в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Наразі Російська Федерація продовжує здійснювати затримки іноземних суден, які прямують в українські порти, під час перевірки. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
"Ситуація в Азовському морі наразі без змін. (Російська Федерація — ред.) продовжує оглядати судна, які слідують в українські порти",- сказав Слободян.
За його словами, ситуація стабільно-критична, без змін в позитивний, або негативний бік.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі.