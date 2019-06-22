РФ приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию страны с 8 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Российская Федерация прекратит полеты грузинских авиакомпаний на территорию страны с 8 июля этого года. Об этом сообщает Министерство транспорта Российской Федерации, передает УНН.
“С 8 июля текущего года полёты грузинских авиакомпаний на территорию Российской Федерации будут приостановлены. Причина приостановки полётов — необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП “Госкорпорация по ОрВД”, — говорится в сообщении.
Так, за данными Минтранса РФ, в настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет 792,5 тысяч долл. США и 592,3 тысяч руб.
Отмечается, что приостановка полётов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Кроме того, авиационные власти РФ уведомили о готовности к проведению консультаций с грузинской стороной.
Напомним, ранее Путин запретил российским авиакомпаниям временно осуществлять воздушные перевозки в Грузию.