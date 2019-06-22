РФ призупинить польоти грузинських авіакомпаній на територію країни з 8 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Російська Федерація припинить польоти грузинських авіакомпаній на територію країни з 8 липня цього року. Про це повідомляє Міністерство транспорту Російської Федерації, передає УНН.
“З 8 липня поточного року польоти грузинських авіакомпаній на територію Російської Федерації будуть припинені. Причина припинення польотів — необхідність забезпечення достатнього рівня авіаційної безпеки, а також наявність простроченої заборгованості за аеронавігаційну діяльність перед ФГУП “Держкорпорація з ОрПР”, — йдеться в повідомленні
Так, за даними Мінтрансу РФ, в даний час загальна сума заборгованості грузинської сторони (без урахування накопичених пені) становить 792,5 тис. дол США і 592,3 тис. рублів.
Відзначається, що припинення польотів триватиме до моменту надання на адресу російської сторони програм авіаційної безпеки компаній Georgian Airways і MyWay Airlines, їх аудиту та схвалення російською стороною, а також до моменту повного погашення грузинською стороною заборгованості з аеронавігаційного обслуговування.
Крім того, авіаційна влада РФ повідомила про готовність до проведення консультацій з грузинською стороною.
Нагадаємо, раніше Путін заборонив російським авіакомпаніям тимчасово здійснювати повітряні перевезення в Грузію.